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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 8日 星期二 14:32 BJT

穆勒立功助德国3-2力克苏格兰

9月8日在格拉斯哥进行的2016年欧洲杯预选赛小组赛第8轮一场比赛中，德国客场3-2力克苏格兰。上半场德国队员穆勒独中两元，但很快都被苏格兰追平比分。下半场穆勒助攻京多安破门锁定胜利。德国队目前积19分领跑D组，在仅剩两轮比赛的情况下，基本可以确保以小组前两名晋级欧洲杯比赛。路透

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