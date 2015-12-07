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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 7日 星期一 18:03 BJT

国际米兰重返意甲榜首

周六进行的意甲联赛第15轮中，利亚伊奇任意球破门助国际米兰1:0击败热那亚。本轮另一场比赛中，罗马在最后时刻被判罚点球，最终1-1被都灵追平。此轮获胜后国际米兰积33分，暂时重返意甲积分榜首，罗马积28分，依旧排在第四名。路透

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