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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 19日 星期一 15:15 BJT

尤文国米互交白卷那不勒斯挑落佛罗伦萨

10月18日，意甲第8轮迎来国家德比之战，国际米兰主场0:0战平尤文图斯，国米丢掉领跑积分榜的机会。另一场比赛中，伊瓜因助那不勒斯2-1胜佛罗伦萨，那不勒斯领先取得联赛三连胜。由于尤文米兰收获平局，佛罗伦萨得以继续以18分排在意甲积分榜首位。路透

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