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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 29日 星期四 18:23 BJT

尤文客场告负 罗马重返榜首

10月28日，意甲第10轮联赛展开较量，罗马主场以3-1战胜乌迪内斯队，重返意甲积分榜首位，卫冕冠军尤文图斯则客场0-1爆冷输给萨索洛队。桑索内上半时的进球终结了尤文图斯连续三场的不败纪录，“老妇人”最终0-1吞下败局。路透

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