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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 1日 星期二 18:27 BJT

核心离队 斑马军团遭遇盛世隐忧

8月30日，上赛季意甲冠军尤文图斯在客场以1:2负于罗马，斑马军团自2011年3月以来首次在新赛季开局就遭遇两连败。继尤文大将皮尔洛、全能后腰比达尔以及阿根廷前锋特维斯在今夏转会窗口期相继离队，连续四届意甲冠军的这一糟糕表现并不出人意料。路透

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