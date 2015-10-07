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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 7日 星期三 16:31 BJT

克洛普或将掌帅红军

据英媒最新消息，克洛普成安菲尔德球场主帅交椅的不二人选，利物浦俱乐部已辞退罗杰斯，希望克洛普于本周走马上任。克洛普此前执教德甲俱乐部多德蒙德七年，带领球队两次赢得德甲冠军，并打入2013年欧冠决赛。原德国国家队成员埃芬博格表示，“利物浦拥有同多特蒙德一样好的氛围，这正是克洛普喜欢并需要的。”路透

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