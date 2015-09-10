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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 10日 星期四 17:27 BJT

亚足联谴责马来球迷骚乱事件

周二在吉隆坡举办的2018年世界杯亚洲区预选赛中，因马来西亚1-3大比分落后沙特阿拉伯取胜无望，当地球迷表现过激向场内投掷照明弹和烟花引发骚乱，导致比赛不得不在终场前三分钟被取消。次日亚足联主席萨尔曼针对该事发布了一封措辞严厉的声明：“亚足联当局对周二发生的骚乱事件极度失望，我们将严查此事。”路透

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