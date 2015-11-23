巴萨皇马之战梅西小试牛刀，欲全力迎战罗马

11月21日的西甲国家德比巴萨4-0完胜皇马，这是梅西伤愈后首次参加比赛并替补出场，他有意在周二的欧冠联赛小组赛巴萨主场迎战意甲劲旅罗马的比赛中主力出击。巴萨中场球员伊万·拉基蒂奇表示：“梅西是一名非常重要的球员，谢天谢地他能够归队，他的伤比我的严重多了，需要更长的时间来恢复，但我们都明白梅西对整个球队至关重要。”路透