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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 2日 星期一 15:36 BJT

皇马大将或伤愈复出 强阵迎战巴黎圣日耳曼

皇马伤兵满营，贝尼特斯调兵遣将一直依靠残阵支撑球队，不过好消息是周二的欧冠联赛“银河战舰”几员大将或伤愈归队迎战巴黎圣日耳曼。中场球员J罗、前锋本泽马及中后卫拉莫斯有望复出，皇马期待取代巴黎圣日耳曼荣登欧冠A组积分榜首。路透

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