版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 11月 4日 星期三 17:31 BJT

纳乔破门重创巴黎，皇马晋级16强淘汰赛

2015/16欧冠小组赛第4轮，皇马在伯纳乌球场迎战巴黎圣日耳曼队，皇马虽全场表现不佳，但替补纳乔意外破门助皇马1:0胜巴黎，打破巴黎本赛季欧冠不失球金身。皇马4战积10分提前晋级16强淘汰赛，巴黎积10分位居小组第二。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐