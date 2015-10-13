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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 13日 星期二 15:11 BJT

俄罗斯和斯洛伐克出线进军欧洲杯决赛圈

10月12日，2018年世界杯东道主俄罗斯队在欧预赛最后一场小组赛战胜黑山队，获得了明年进军法兰西的门票，斯洛伐克队则击败卢森堡队同样晋级。俄罗斯右后卫老将库兹敏第33分钟破门，科科林不久利用点球又添一分，最后俄罗斯以2-0胜黑山。而斯洛伐克客场4-2击败卢森堡，这是斯洛伐克独立后首次打进欧洲杯决赛圈。路透

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