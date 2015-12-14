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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 14日 星期一 16:32 BJT

马竞追平领头羊巴萨 皇马吞败仗

12月13日，2015/16赛季西甲联赛第15轮中马德里竞技主场2-1力克毕尔巴鄂竞技，皇马则客场0-1不敌比利亚雷亚尔。马德里竞技积35分追平西甲领头羊巴萨，但因净胜球劣势暂列次席，皇马积30分排名第三。路透

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