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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 31日 星期四 15:50 BJT

苏亚雷斯梅开二度 助巴萨轻取皇家贝蒂斯

12月30日上演的西甲第17轮比赛中，巴萨球星苏雷亚斯梅开二度，梅西也成功破门，共同助巴萨主场以4-0轻取皇家贝蒂斯，目前积38分领跑西甲积分榜。此役过后，巴萨在2015年共收获180个进球，刷新了皇马在去年创造的178个进球纪录，本场同时还是梅西效力巴萨的第500场比赛。路透

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