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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 24日 星期四 14:44 BJT

本泽马梅开二度 皇马积分榜反超巴萨

周三上演西甲第五轮皇马客场迎战毕尔巴鄂竞技的焦点战，本泽马梅开二度，助皇马2-1客场告捷， 周三稍早进行的一场比赛中，巴萨客场爆冷1-4惨败塞尔塔脚下。目前5轮战罢皇马积13分登上西甲联赛积分榜首，巴萨落后1分。路透

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