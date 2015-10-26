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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 26日 星期一 15:49 BJT

苏亚雷斯帽子戏法助巴萨逆转胜埃瓦尔

10月25日，2015/16西甲第9轮的一场比赛中，巴塞罗那队乌拉圭球星苏亚雷斯上演帽子戏法，助巴萨主场3-1逆转击败埃瓦尔队，这是苏亚雷斯西甲生涯的第二个帽子戏法。此役过后，巴萨积21分追平皇马，但以净胜球劣势暂居西甲积分榜第二。路透

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