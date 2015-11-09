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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 9日 星期一 19:03 BJT

皇马落败 巴萨荣登西甲榜首

11月8日进行的西甲比赛中，皇家马德里客场2-3不敌塞维利亚，当日另一场比赛中，巴塞罗那主场3-0轻取比利亚雷亚尔，其中内马尔独中两元。目前巴萨积27分高居西甲积分榜首位，皇马落后领头羊巴萨3分。路透

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