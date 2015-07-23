斯特林曼城首秀取得开门红

以4900万英镑创下英格兰球员转会费纪录从利物浦加盟曼城的斯特林21日参加了曼城在澳大利亚墨尔本对阵罗马的的季前热身赛。开场仅三分钟，斯特林接过尼日利亚小将科勒奇直传，将球射入球门拔得头筹，令人印象深刻的完成了加盟曼城后的首秀。尽管斯特林转会带来不小风波，曼城主帅佩里格莱尼认为，这场比赛对于这位新球员来说是个不错的开始，并对斯特林加盟曼城后的表现非常满意。路透