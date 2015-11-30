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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 30日 星期一 18:18 BJT

曼联屡失良机主场憾平，前途未卜

欧冠小组赛B组第5轮周三在老特拉福德球场上演曼联与荷兰埃因霍温的对决，最终两队0-0互交白卷。此轮比赛之后，沃尔夫斯堡积9分居该组榜首，曼联积8分暂居小组第二，埃因霍温积7分排名第三。曼联将在末轮客战狼堡，必须取胜才有希望晋级16强。路透

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