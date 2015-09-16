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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 16日 星期三 18:39 BJT

曼联1-2负埃因霍温 卢克肖重伤离场

欧冠小组赛B组首场比赛中，曼联客场挑战埃因霍温1-2遭逆转。尽管第41分钟曼联球员德佩率先破门，但埃因霍温凭借莫雷诺和纳尔辛格的两粒进球成功反超。然而对曼联来说，比输掉比赛更槽糕的是欧冠首场就痛失大将。曼联左后卫卢克肖在开场仅15分钟时被对方球员莫雷诺意外铲倒，右腿双重骨折伤势严重，紧急抢救8分钟后被送出了赛场。路透

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