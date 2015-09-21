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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 21日 星期一 19:01 BJT

曼联3-2逆转南安普顿 积分榜跃居英超第二

9月20日，在2015/2016赛季英超联赛第六轮比赛中，今夏从摩纳哥转会曼联的19岁小将马夏尔梅开二度，门将德赫亚多次救险，最终曼联以3-2力挫主场作战的南安普顿队。本轮过后，曼联积13分跃居英超积分榜第二，仅以两分之差落后于同城死敌曼城队。路透

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