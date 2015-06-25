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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 25日 星期四 11:37 BJT

美国2-0胜哥伦比亚 八强赛将战中国女足

6月22日女足世界杯八分之一决赛，美国女足2-0轻取哥伦比亚，成功晋级八强。比赛第53分钟美国队员摩根射球入门，1-0领先哥伦比亚，13分钟后，劳埃德点球再得一分，为美国队锁定胜利。周五美国队将在四分之一决赛中迎战中国女足。路透

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