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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 2日 星期四 14:50 BJT

美国队2-0胜德国队晋级 总决赛再战日本女足

6月30日周二，2015年女足世界杯半决赛在加拿大蒙特利尔体育场展开。美国女足队长洛伊德在69分钟时点球入门，84分钟洛伊德助攻替补奥哈拉射球入门再得一分，助美国队锁定本场胜利，美国队2-0大胜德国队，连续第二次闯入世界杯总决赛。2011年上一届世界杯女足赛中，美国队在总决赛中惜败日本队，四年之后，两队将在总决赛中再次展开巅峰对决。路透

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