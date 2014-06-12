巴西房租奇高 梅西吃不消

路透圣保罗6月11日 - 巴西奇高的物价水平有了一个新的受害者：阿根廷前锋梅西--世界上工资最高的足球运动员。

根据《圣保罗周报》网页版的报道，梅西放弃了世界杯期间在贝洛奥里藏特（Belo Horizonte）郊区给他的家人租一幢别墅的计划。

据报道，梅西与西班牙巴塞罗那俱乐部签订的新合同中，这位四届世界足球先生的得主年薪达到2700万美元。

Estado说，梅西和他的团队认为，15万雷亚尔（折合6.76万美元）的租金对于租期为一个月、大小为21500平方英尺的别墅来说，实在是太贵了。梅西方面除提议降低租金之外，还要求房东修筑一道围护墙，以保障隐私。

一位了解谈判内容的消息人士证实了上述的部分内容，还表明在5月初，谈判已经破裂。

该别墅房主Paulo Nassif告诉Estado，梅西的团队的报价“不能令我满意，交易没有达成”。

路透记者试图联系梅西的父亲Jorge(他掌管梅西的所有商业事务)和这位房东Paulo Nassif，但都未能成功。阿根廷队的发言人拒绝对此作出评论。

这间别墅有7间套房，13间盥洗室和湖边86000平方英尺的空地。Estado说，梅西已经决定在里约热内卢为家族另租一套房子。

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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