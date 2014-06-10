阿根廷主帅：良好的队内氛围是激发梅西最佳状态的关键

路透布宜诺斯艾利斯4月23日（记者 Rex Gowar） - 阿根廷主教练萨维利亚本周三接受采访时表示，阿根廷队必须创造良好的队内氛围以助梅西一臂之力，帮助这位世界上最好的球员在巴西世界杯上大放异彩。 萨维利亚同时表示，因为是在世界杯历史上最成功的球队——五届冠军得主巴西队的地盘上进行比赛，阿根廷作为夺冠热门之一的可能性将会被削弱。

梅西过去几个月一度陷入困境，在经历巴塞罗那欧冠联赛四分之一决赛失利和西甲联赛落后冠军马竞四分的局面之后，外界炮轰巴萨下滑趋势的批评狂潮中，梅西成为众矢之的。

”梅西的状态不错，但我们必须努力成为最好的团队来帮助他,”萨维利亚表示。 “我们必须使阵型更为紧凑，占据球场上的空间，”在布宜诺斯艾利斯郊外的阿根廷足协训练营地接收采访时，萨维利亚如此说道。 这位59岁的教练认为，“作为梅西个人，他已成长为一个成熟的、心平气和的人，但是我们必须创造一种让他快乐的氛围，我认为我们必须让他保持冷静”。

萨维利亚就2010年南非世界杯进行了补充，”梅西已经参加过世界杯，虽然没有取得进球，但他创造了很多破门机会，给对方守门员带来了不少威胁“。

梅西曾参加过两次世界杯，其首次亮相是在2006年的德国世界杯上，当时不满20岁的梅西为阿根廷队打入一个进球。连续两届世界杯，阿根廷队都是输给德国队止步四强门外。

萨维利亚表示，”阿根廷队的目标是进入世界杯四强，而我们已经有一段时间没有做到这点了“。

两届世界杯冠军得主阿根廷队上一次打入半决赛还是在1990年的意大利世界杯上。 萨维利亚说，”我们必须逐步向前迈进，想要打入四强并非易事，挺进十六强或八强后等待我们的是更为复杂和难缠的对手，如果比赛当天球队状态不好，那其他球队就会把握住机会淘汰我们“。

阿根廷之光 萨维利亚表示，“通常情况下，阿根廷队每次参加世界杯都笼罩在（夺冠热门)光环之下，这支球队有激情、欲望，并被寄予夺冠的厚望，我认为阿根廷队一向如此”。 ”这一次，这种感觉尤为强烈，因为阿根廷国家队的豪华阵容中拥有梅西这样的球员，同时我们在邻居巴西的地盘上比赛，感觉好像在主场作战一样。“

阿根廷主教练接着补充道，”但是这片战场属于世界杯历史上最大的赢家巴西队，东道主五次世界杯冠军的荣耀之下，让我们显得比以往更像个游客。”萨维利亚教练生涯最大的成就是2009年带领阿根廷拉普拉塔大学生队在巴西赢得了南美解放者杯。

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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