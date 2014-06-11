阿尔维斯称揭幕战与决赛同等重要

路透巴西特雷索波利斯6月9日（记者 Pedro Fonseca） - 巴西右后卫阿尔维斯在周一接受采访时表示，巴西队希望在对阵克罗地亚的世界杯揭幕战向支持者与对手们传达出夺冠讯号。

在上周五与塞尔维亚乏善可陈的热身赛中，巴西队最终仅以1-0小胜，这引起了主场球迷的嘘声和人们对这支夺冠热门的质疑，对此阿尔维斯迅速予以了反驳。

他表示，本周四揭幕战一经打响，东道主球员会展现出自己的最佳实力。 ”见证真相的时刻即将到来，”阿尔维斯将记者们的注意力引向了揭幕战，”（揭幕战）不仅仅是要全取三分赢得比赛，我们也要向今后的对手传达巴西队真正实力的信息。“ ”我认为揭幕战和决赛一样，是世界杯最重要两场比赛。“ 巴西国家队与圣保罗球迷的关系一直处于紧张状态。但阿尔维斯有信心当揭幕战在伊塔盖拉球场拉开帷幕时，球迷们会一扫低落的情绪对球队报以支持。

”因为我们是主场作战，我很确定球迷们会与球队同在，这让我们坚信巴西队是冠军的有力争夺者。“

当球员们周日从圣保罗返回里约，巴西队获得的支持有所上升，在里约热内卢北部的训练场上聚集了约1000名球迷对球队的归来表示欢迎。

这与两周前的情景形成了反差，作为罢工行动的一部分，当时有一群教师围在球队大巴周围抗议政府在世界杯上投入过多。

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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