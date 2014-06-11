内马尔期待世界杯出彩 跻身足球名人堂

内马尔2013年5月31日在训练中的图片。 REUTERS/Ricardo Moraes

路透圣保罗6月5日 （记者：Andrew Downie） - 每次巴西队捧起世界杯冠军奖杯时，场上最耀眼的明星球员一定是前锋。在今年6、7月份，内马尔将争取保持这个传统。

想要复制贝利、加林查和罗纳尔多在世界杯决赛中引领巴西队夺冠的神话并不容易；但这位22岁的巴萨球员却已经拥有在世界杯取得成功所需要的元素。

不满20岁的内马尔帮助桑托斯俱乐部赢得了一系列冠军头衔，取得了40年前球王贝利离队以来该队最辉煌的战绩。同时，在去年巴西赢得联合会杯的比赛上，他还被票选为该届赛事最佳球员。

在加盟巴萨大约1年之后，内马尔在场内外都面对着一些能够被人们理解的适应方面的问题。

内马尔转会事件中的财务丑闻直接导致巴萨俱乐部主席辞职，而内马尔和他的父亲（后者是他的经纪人）也被卷入与桑托斯的口水战中。

但穿上巴西国家队的黄色球衣时，这名前锋将这些困扰先放在一边了。

内马尔在国家队中前场被赋予了更多的自由，且他在球门前富有侵略性的进球本能在巴西冲击冠军的进程中将会发挥十分重要的作用，特别是当中锋弗雷德和若的可靠性受到质疑的时候。

离开桑托斯之后，这名巴萨球员已经在15场比赛中为巴西队进了11球，至此，在他参与的47场国际比赛中，内马尔已经取得30粒进球。

“巴西队已经准备好了。我们有着自己的踢球风格，加以世界杯前的准备，我们之间只会越来越默契。”内马尔说。

“如果我能取得进球的话当然会很开心，但是进球是由于我的背后有一支抱着相同信念的队伍。“

人们很容易把内马尔看成一个完美的个体。他经常换发型，迷恋‘自我’，并且有许多代言活动。

但是作为一名球员，他已经比许多人想象中的成熟得多了。在队里，他也得到了队友的喜爱和尊敬。

曾带领巴西队在2002年世界杯中夺冠的卡福相信，内马尔已经具备了进入世界杯名人堂的元素。

“内马尔可以成为这支巴西队的领导者”，卡福说。“他虽然年轻，但他经验丰富，并且无惧承担责任。”（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。