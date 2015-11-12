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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 12日 星期四 16:43 BJT

马蒂诺断言巴西对阿根廷将会坚持防反战术

2018世界杯足球预选赛南美区第三轮将于11月13日重燃战火，南美双雄巴西和阿根廷将上演巅峰对决，前两轮阿根廷两战仅积1分。两队上一次交锋是去年在北京的友谊赛，阿根廷2-0胜巴西。阿根廷教练马蒂诺称这次南美“德比”，巴西将会在稳固后防基础上伺机反击，而梅西负伤缺阵更为背水一战的阿根廷雪上加霜。路透

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