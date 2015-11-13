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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 13日 星期五 18:41 BJT

2018世预赛中国男足横扫不丹队

11月12日，2018世界杯亚洲区预选赛第二轮展开较量，中国男足国家队长沙主场以12-0完胜不丹队，鲁能前锋杨旭为中国男足打入4球。此役过后，国足积10分，落后积13分的中国香港队，暂居小组第三。路透

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