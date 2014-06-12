揭幕战前瞻：巴西队背负一如既往的赢球期待

路透圣保罗6月10日（记者 Andrew Downie） - 巴西上一次在世界杯主场作战，是1950年决赛中1-2不敌乌拉圭一役。这场失利断送了他们首次赢得世界冠军头衔的希望，将整个国家推入一片哀痛之中。

暌违64年，在那场混乱的失败之后，巴西将在本周四的世界杯揭幕战迎战克罗地亚，赢球的压力将是巨大的。

如果在科林蒂安球场被克罗地亚击败，并不代表巴西世界杯希望的终结。

然而，失利足以使这个有着2亿人口的国家泄气。巴西人不仅希望自己的主队能赢球，他们还期待球队能赢接下来一个月的每一场比赛。能满足他们的，无他，唯第六冠。

一个关于击败克罗地亚的利好预兆是，在以往的世界杯揭幕战中，尚未出现东道主输球的情况。

巴西队被认为是夺冠热门，不仅是因为他们辉煌的世界杯履历，还因为斯科拉里的球队在最近的16场比赛中赢下了15场，包括去年在联合会杯夺冠征程中的五连胜。

斯科拉里无需为伤病发愁，不出意外的话，球队的首发阵容将和12个月前在联合会杯决赛中击败西班牙队的那套一样。

朱利奥·塞萨尔将会担当主力门将，他希望一雪2010年之耻。当年对阵荷兰队时，他的低级失误导致巴西队止步四分之一决赛。

蒂亚戈·席尔瓦和大卫·路易斯将成为后防中坚，马塞洛和丹尼尔·阿尔维斯则负责镇守两翼。

保利尼奥、古斯塔沃和奥斯卡将组成3人中场，在他们身前，内马尔和浩克分居左右，弗雷德居中，出任单箭头。

巴西获胜的希望取决于内马尔的发挥，这位22岁的巴萨前锋身披黄色战袍为国效力总有不俗的发挥。

顶尖的球员

与此同时，克罗地亚失去了几位顶尖的球员。

被禁赛的中后卫西穆尼奇和长期病号斯特里尼奇被排除在主教练尼克·科瓦奇的大名单之外，左边卫普兰季奇也将因为脚踝扭伤错过揭幕战，此外，希尔登菲尔德因为跟腱问题出战成疑。

这意味着科瓦奇可能把福萨里科安排在左路，发挥不稳定的德扬·洛夫伦或将出场，与身经百战科尔卢卡搭档镇守中路。

科尔卢卡承认，他和洛夫伦的配合过去有点问题，但他希望在圣保罗情况会有所不同。

“我们仅仅合作了几次，我不能说我们的配合达到完美，”科尔卢卡告诉记者，“但万事开头难，我期待我们能在关键时刻互相契合，这是理所应当的。”

他还说：“我有一种积极的赛前紧张，因为这是在最大的舞台上的一场大战。每一个踢过球的孩子都渴望在世界杯上亮相，而现在我们将在揭幕战中对阵巴西。”

队长斯尔纳将出现在他惯常的右边卫的位置上，而莫德里奇和拉基蒂奇负责穿针引线，衔接起中场和锋线三叉戟普拉西奇、科瓦西奇、奥利奇之间的配合。

硬汉耶拉维奇极有可能取代巴西出生的射手爱德华多，担任单箭头。

比赛将在当地时间下午5点科林蒂安竞技场开始，该球场地处南美最大城市圣保罗的郊区。

更多巴西世界杯报道请点击 t.cn/Rvai6Fv （完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。