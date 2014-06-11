欧文看好梅西率阿根廷队世界杯夺冠

路透香港6月8日（记者 Gregory Taylor） - 英格兰前国脚欧文相信，梅西的才华和对巴西环境的熟悉会帮助阿根廷队赢得本届世界杯。

在帮助巴萨取得数量惊人的奖杯之后，梅西有望带领阿根廷队在世界杯舞台上赢得荣耀，使自己跻身史上最伟大的足球运动员行列。 四届世界足球先生得主梅西已赢得了一系列俱乐部赛事奖杯，也当之无愧的成为当今足坛技术最为出色的足球选手之一。但仍有些人认为，只有他带领阿根廷队赢得世界杯冠军，他才能被称之为一个真正伟大的球员。

欧文在香港的一次商业推广活动上接受路透采访时说道，”阿根廷队拥有一些令人难以置信的球员，比如迪马利亚、梅西、伊瓜因还有阿奎罗，很多世界顶级球员“。

”巴西与阿根廷相毗邻，这对阿根廷队来说基本上是本土作战，我认为这是梅西在世界杯舞台上大放光芒的好机会“。

”有些人可能主张除非你赢得了世界杯，否则你不能被认为是历史上最好的球员，但是我相信梅西会表现得很棒“。

”很显然，他是最好的球员之一，是当今世界上排名前两位的球员“。

欧文共代表英格兰国家队出阵89场，打入40粒进球，在1998年世界杯决赛圈对阵阿根廷的比赛中，18岁的欧文以一记精彩的进球给人留下了极为深刻的印象。

2013年欧文正式退役。

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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