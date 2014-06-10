特写：巴西二度主办世界杯 64年的变与不变

路透里约热内卢6月6日（记者 Andrew Downie） - 现如今的巴西与1950年首次举办世界杯时的巴西已大不相同，但有些事即便是经历了64年依然没有改变。和当初一样，球迷们急切期盼比赛的心情却只换来了当局者无力按时按预算完成球场建设。

本届世界杯赛将于今年6月到7月在巴西的12个城市举办，花费至少280亿雷亚尔（约合123.2亿美元），其中大约三分之一的花费将用于豪华的现代化球场建设上。其中3个球场——分别位于巴西利亚、圣保罗，以及里约热内卢的马拉卡纳球场——每个花费都将超过10亿雷亚尔，然而12个球场中只有2个按时落成。

《1950:世界杯的代价》一书的作者之一迭戈·萨尔加多表示，1950年世界杯的比赛仅在六个球场中进行，其中马拉卡纳球场用时不到两年落成，总花费换算到今天的标准为4.3亿雷亚尔。

萨尔加多还表示，1950年世界杯90%以上的预算都花在了马拉卡纳球场的建设上。当局推迟了几年才开始施工，结果超出了预算。

萨尔加多说道，“已经过去64年了，我们看到巴西仍在重蹈覆辙”。时间紧急导致了成本上升。当时马拉卡纳球场落成后进行的第一场比赛距离世界杯揭幕战打响仅剩七天。“

1950年第一次举办世界杯时，巴西还从未赢得过足球世界的最高荣耀，但却从彼时开始成为足坛的主导力量，并创造了五次夺得世界杯冠军的纪录。2007年当巴西赢得2014年世界杯举办权时，全世界球迷都为南美巨人欢呼雀跃。

巴西政客们曾承诺这将是巴西这一发展中国家兴建紧缺的基础设施的黄金机会，然而世界杯开幕式在即，政客们大多数承诺没有兑现。

《足球王国：透过足球看巴西》一书的作者戈德布拉特表示，和现在一样，1950年的巴西也将世界杯当做一个向世界展示自我的机会。

巴西正处于快速现代化进程中，急于塑造更为全球化的形象。此外，和现在一样，大赛结束后巴西将进行大选，政客们认为这是一个争取选票的机会。

混乱的规划

尽管巴西混乱的规划甚至让两届世界杯冠军得主巴西前国脚罗纳尔多这样的世界杯支持者都感到了尴尬，球迷们对世界杯的需求和期盼仍丝毫未减。 迄今为止，本届大赛已售出约300万张门票，预计将有近80万名外国球迷前来观战。

他们将见证一场盛大的场面，这是半个多世纪以前那届世界杯无法想象与比拟的。

1950年时只有两个球场是专门为世界杯比赛建造的，而这两座球场被认为是足球世界以及巴西宏伟建筑中的丰碑。

戈德布拉特说，马拉卡纳球场竣工得太迟，英国裁判埃利斯报告称当21响礼炮打响时，有石膏从墙上掉下来，而一名南斯拉夫球员则被裸露的钢筋伤到了头。 ”另一方面，与现在相比，当时马拉卡纳球场的建造规划有一个更为宽广的理念，”他补充道，“除了足球场，他们还建造了其他附属设施。球员通道和游泳池可作为公共设施或为学校所使用。” 与现在的32支球队相比，尽管当时只有13支队伍参赛，球迷的热情仍然可观。足球当时在巴西俨然已成为一种宗教信仰，22场比赛平均上座人数高达47511人，在迄今为止的19届世界杯中位居第八。 现如今各项赛事数量庞大，2014年世界杯的资格赛进行了800多场，相比之下，1950年世界杯资格赛只有区区27场。 根据官方数据，2011-2014年国际足联财政预算收入有38亿美元，85-90%来自于世界杯。国际足联表示，其中大约60%来自电视转播权，其余收入来自赞助商、许可权和招待权。 1950年世界杯没有任何形式的大型赞助，由于转播技术尚未发明也没有电视直播报道。雷米特杯被放置在里约的一家珠宝店内的橱窗中向球迷展示。 这座国际足联世界杯™的原始奖杯——它虽没有正式命名，但其商标已被注册——将历时267天前往88个国家巡回展出，球迷们可以隔着玻璃屏幕一睹奖杯的风采。 也许这两届世界杯最大的共同点是东道主国家对胜利的渴望。1950世界杯决赛上，巴西输给乌拉圭给巴西人民带来了灾难性的打击，人们至今仍对此无法释怀。

这一次巴西人民希望能有一个不同的结局。

1962年世界杯巴西队中的前锋阿马里尔多回忆起1950年那场决赛时说道，”自从那场比赛失利后，马拉卡纳球场上空一直盘旋着乌云，“当时还是个九岁孩子的阿马里尔多对那场比赛印象深刻，”驱散乌云唯一的方法是赢得本届世界杯冠军。“

(一美元 = 2.2735巴西雷亚尔)

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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