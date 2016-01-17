综述：美国数据疲软 预示经济增长大幅放缓

图为美国新泽西州一家沃尔玛超市的一角。 REUTERS/Lucas Jackson

路透华盛顿1月15日 - 美国零售销售12月下滑，因天气异常温暖抑制了冬季服装的购买，且汽油价格下降打压加油站收入。这成为经济增长第四季严重减速的最新证据。

周五其他数据令增长情况更显黯淡。工业生产12月下滑，受公共事业和矿业生产减少的拖累。企业库存也疲软，11月降幅为为四年多来最大。

迹象显示经济进入阶段性疲软，加上通胀不佳，股市下跌，且全球增长下滑，令美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月能否升息存疑。美联储上月进行了近10年来首次升息。

“12月各个方面下滑都打击经济。如果这些数据到2016年持续疲软，前景将会更加黯淡，因为近期金融市场动荡，且外界担心中国经济放缓意味着世界其他地区也放缓，”MUFG Union Bank首席经济分析师Chris Rupkey称。

商务部称零售销售下滑0.1%，11月为上升0.4%。2015年全年，零售销售仅增长2.1%，为2009年以来最疲软表现，2014年增长3.9%。

扣除汽车、汽油、建材和食品服务的零售销售下滑0.3%，前月为增长0.5%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费者支出数据最为相符。

不过密西根大学的另一报告显示，其消费者信心指数本月初从12月的92.6升至93.3，家庭对现状不那么乐观，反映出最近股市的动荡。

周五的报告加上建筑、制造业和出口增长数据疲软，都显示2015年最后三个月增长突然放缓。这些数据可能让人担心制造业和出口导向行业的乏力可能渗透到经济其他部门。

“尽管增长放缓可能证明是暂时的，但消费者支出减速可能是海外阻力扩散到国内的一个令人担忧的迹象，”道明证券(TD Securities)副首席经济分析师Millan Mulraine称。

美股大幅下滑，标准普尔500指数触及2014年10月以来最低点。美国公债价格上涨，美元兑日圆跌至近五个月低位，兑欧元触及两周半低点。

据芝加哥商业交易所集团(CME Group)FedWatch显示，美联储3月15-16日升息的机率为34%。摩根大通对其升息时间的预期从3月推迟到6月。

**谨慎乐观**

美元强势及全球需求疲软给经济带来压力。能源部门削减支出，企业去库存也是拖累。

商务部公布的数据显示，企业库存11月下滑0.2%，为2011年9月以来最大降幅。

“幸运的是有充分理由预期消费者支出的疲软是短暂的。就业增长强劲，薪资呈逐步上升趋势，将支持可支配所得今年稳健增长，”Standard Life Investments首席经济分析师Jeremy Lawson称。

第四份数据来自美联储，12月工业生产下滑0.4%，主要因公共事业和矿业生产下滑，11月工业生产下降0.9%。天气异常温暖，令取暖需求下降，导致公共事业生产减少2.0%。

工业生产第四季按年率下滑3.4%。

疲软的数据促使摩根大通下调对第四季GDP增长预测，从环比年率增长1.0%下调至仅增长0.1%。高盛将预测下调0.3个百分点，至增长1.1%。第三季经济增长2%。

第五份数据来自劳工部，12月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.2%，11月为上升0.3%。12月PPI较上年同期下滑1.0%，为连续第11个月下滑，11月下降1.1%。

2015年生产者物价下降1.0%，为2010年开始计算以来最糟糕，2014年上升0.9%。

在周四数据显示12月进口物价大跌后接踵而至的疲软生产者物价数据，说明预计中的通胀上升可能达不到美联储2%的目标。

美国生产者物价(here)

美国零售销售(here)

美国工业生产、产能利用率(link.reuters.com/var62w)

美国消费者信心(link.reuters.com/hem86v)

消费者预期和领先指标(link.reuters.com/caq32w)

美国消费者信心与汽油(link.reuters.com/suh43w)

美国消费者信心：通胀预期(link.reuters.com/wyd53w)

美国企业库存(link.reuters.com/gyd62w)

纽约制造业(link.reuters.com/xej62w)(完)