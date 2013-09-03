微软将以72亿美元购买诺基亚的手机业务(更新版)

路透赫尔辛基9月3日 - 微软(MSFT.O)周二表示，将以54.4亿欧元(72亿美元)买下诺基亚NOK1V.HE的手机业务，诺基亚称交易完成后其首席执行官(CEO)艾洛普将加入微软。

诺基亚曾是手机行业无可争议的领军者，但后来在苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等智能手机厂商的挑战下节节败退。

分析师说，艾洛普2011年购买微软Windows Phone软件的大胆押注还未收到成效。

这笔收购预计将于2014年第一季完成，目前有待诺基亚股东和监管当局的批准。诺基亚在2011年与微软结成合作伙伴，开始将微软的Windows软件应用于自己的手机产品。

“这是向未来迈出的大胆一步，对双方的雇员、股东和用户而言是互惠双赢，”微软即将卸任的执行长鲍尔墨在声明中称。

“把这些优秀的团队结合在一起，将提高微软在手机领域的市场份额和获利，并会增强微软和合作伙伴在设备和服务方面的整体契机。”

诺基亚在声明中表示，预计在交易完成后，艾洛普、以及高管Jo Harlow、Juha Putkiranta、 Timo Toikkanen和Chris Weber将在微软任职。但尚未说明他们在微软的具体职位。

诺基亚表示，在公司寻找新执行长之际，公司董事会主席Risto Siilasmaa将承担执行长职务。

艾洛普是鲍尔墨离职后接掌微软的热门人选之一，他先前在2010年从微软跳槽到诺基亚。(完)

(编译 隋芬/王翔琼；审校 石冠兰/王冠中)

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