美国对太阳能产品反倾销初裁有失公正--中国商务部

路透北京5月18日电---针对美国对华太阳能电池产品反倾销调查初裁结果,中国商务部周五称,美方裁决有失公正,中方对此强烈不满.

商务部网站刊登新闻稿援引发言人沈丹阳称,美国拒不承认中国的市场经济地位,采用不合理的"替代国"价格进行不公平的比较,且在诸多计算倾销幅度的关键环节拒不接受中国企业的抗辩和证据材料,最终裁定高额倾销幅度,这是不客观、不公正的.

"中方敦促美商务部在後续调查中更正错误做法,避免做出不公正的裁决."沈丹阳并称,中国自美国进口大量生产该产品所需的原材料和设备,美国对中国产品征税势必损害中美双方的利益.

美国周四决定,对中国太阳能企业的产品徵收不低於30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.本次设定的进口税率约为31%,中国多数大型出口商都受到影响.

美国商务部将於近几个月中对中国太阳能产品的"双反"税率做出终裁决定,最终税率仍有可能出现变化.

中国机电产品进出口商会此前称,美国对原产于中国的晶硅光伏电池做出反倾销初裁决定,在一定程度上扭曲了中国光伏产业的生产及对美出口情况,是不公正的,初裁结果"损人不利己".

光伏产品大厂天合光能(TSL.N)稍早回应称,美国初裁决定"不公平不合理",但有信心继续长期服务美国市场;全球最大太阳能光伏组件厂商--中国尚德电力STP.N则表示该公司仍可通过其中国以外产能,每年向美国市场提供数百兆瓦(MW)不受这些惩罚性关税影响的光伏产品.(完)

--发稿 李然; 审校

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