美国可能向进口太阳能电池征收紧急保护性关税

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透日内瓦5月29日 - 根据世界贸易组织(WTO)周一公布的一份文件，美国已知会另外163个成员，其正考虑对进口太阳能电池征收紧急“保护性”关税。
此举增加了全球太阳能业者争夺行业主导权的风险，在过去五年中，该行业呈现爆炸性增长。随着产量增加，产品价格已大幅下跌，令那些享有规模经济优势的生产商受益。
文件显示，在美国考虑征收保护性关税之前，国内业者Suniva曾向美国国际贸易委员会(ITC)提出申诉。
根据WTO规定，此类临时性关税可用于保护一个产业免受进口产品意外突然增加的破坏性影响。其他WTO成员可挑战此类关税决定。
文件显示，ITC将在9月22日前确定，美国行业是否受到“严重伤害”。如果结论是肯定的，ITC将在11月13日之前提交报告给总统特朗普。(完)
(编译 徐文焰；审校 张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。