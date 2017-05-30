美国可能向进口太阳能电池征收紧急保护性关税

路透日内瓦5月29日 - 根据世界贸易组织(WTO)周一公布的一份文件，美国已知会另外163个成员，其正考虑对进口太阳能电池征收紧急“保护性”关税。

此举增加了全球太阳能业者争夺行业主导权的风险，在过去五年中，该行业呈现爆炸性增长。随着产量增加，产品价格已大幅下跌，令那些享有规模经济优势的生产商受益。

文件显示，在美国考虑征收保护性关税之前，国内业者Suniva曾向美国国际贸易委员会(ITC)提出申诉。

根据WTO规定，此类临时性关税可用于保护一个产业免受进口产品意外突然增加的破坏性影响。其他WTO成员可挑战此类关税决定。

文件显示，ITC将在9月22日前确定，美国行业是否受到“严重伤害”。如果结论是肯定的，ITC将在11月13日之前提交报告给总统特朗普。(完)