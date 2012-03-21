美国对中国光伏产品反补贴初裁不公正--中国机电商会

路透北京3月21日电---美国对中国光伏产品做出反补贴初裁,对此中国机电产品进出口商会周三称,该初裁"是不公正的",希望美国政府在後续的调查程序中能纠正对其不公平、不公正的做法.

该商会发送给路透的声明中称,虽然美国商务部在裁决中接受了部分中国企业提交的抗辩材料,但中国光伏产业认为该裁决没有正视中国光伏产业及光伏产品的生产及出口销售的事实情况,是不公正的.

声明称,中国政府对於光伏产业的扶持措施的力度和广度要小得多,而且即使存在政府扶持,相关扶持措施也是符合世贸组织规定的,并不构成禁止性补贴或专向性补贴.

"中国光伏企业希望美国政府在後续的调查程序中纠正其对中国光伏企业的不公平做法,裁定中国光伏产品对美出口不存在倾销及补贴,以及未对美国相关产业造成损害."声明续称.

美国周二初步判定对从中国进口的光伏(太阳能)面板课徵不到5%的惩罚性关税.美国商务部将会在5月宣布反倾销税初裁决定,以解决有关中国制造商以不公平低价向美国出售光伏面板的议题.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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