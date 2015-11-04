美国防长将登上位于南海的美航母巡航

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透吉隆坡11月4日 - 美国一名国防官员称，美国国防部长卡特（Ash Carter）和马来西亚国防部长希沙姆丁（Hishammuddin Hussein）周四将登上“罗斯福号”航空母舰巡航。
不清楚“罗斯福号”将驶向哪里，但该舰近来在南海执行巡逻任务。
卡特、希沙姆丁和中国国防部长常万全都参加了本周在马来西亚举行的东盟防长扩大会。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。