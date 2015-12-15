美军高官警告南海地区可能出现军备竞赛 中国外交部回应

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京12月15日（记者 Tim Kelly） - 美国海军太平洋舰队司令斯威夫特警告称，南海争端可能令该地区卷入军备竞赛，因为各国越来越试图以武力而非国际法来平息领土争议。
斯威夫特敦促中国等相关国家寻求通过仲裁解决海上纷争。
“我担心在经历了几十年的和平与繁荣之后，我们可能要看到‘强权即公理’在这个地区重现的迹象，”斯威夫特周一在夏威夷发表演讲时说道。路透看到了演讲稿的一个副本。
“有领土诉求和没有领土诉求的国家都在将更多的国家财富投入海军发展，超出纯粹自我防御所需的水平。”
当被问及对斯威夫特的言论有何评论时，中国外交部发言人洪磊称，“一些国家刻意渲染地区紧张局势，目的是制造混乱，以便插手南海事务，对此中方坚决反对。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。