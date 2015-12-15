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时事要闻 | 2015年 12月 15日 星期二 18:13 BJT

美军高官警告南海地区可能出现军备竞赛 中国外交部回应

路透东京12月15日（记者 Tim Kelly） - 美国海军太平洋舰队司令斯威夫特警告称，南海争端可能令该地区卷入军备竞赛，因为各国越来越试图以武力而非国际法来平息领土争议。

斯威夫特敦促中国等相关国家寻求通过仲裁解决海上纷争。

“我担心在经历了几十年的和平与繁荣之后，我们可能要看到‘强权即公理’在这个地区重现的迹象，”斯威夫特周一在夏威夷发表演讲时说道。路透看到了演讲稿的一个副本。

“有领土诉求和没有领土诉求的国家都在将更多的国家财富投入海军发展，超出纯粹自我防御所需的水平。”

当被问及对斯威夫特的言论有何评论时，中国外交部发言人洪磊称，“一些国家刻意渲染地区紧张局势，目的是制造混乱，以便插手南海事务，对此中方坚决反对。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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