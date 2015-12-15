美军高官警告南海地区可能出现军备竞赛 中国外交部回应

路透东京12月15日（记者 Tim Kelly） - 美国海军太平洋舰队司令斯威夫特警告称，南海争端可能令该地区卷入军备竞赛，因为各国越来越试图以武力而非国际法来平息领土争议。

“我担心在经历了几十年的和平与繁荣之后，我们可能要看到‘强权即公理’在这个地区重现的迹象，”斯威夫特周一在夏威夷发表演讲时说道。路透看到了演讲稿的一个副本。