美军高官警告南海地区可能出现军备竞赛 中国外交部回应

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月15日（记者 Tim Kelly） - 美国海军太平洋舰队司令斯威夫特警告称，南海争端可能令该地区卷入军备竞赛，因为各国越来越试图以武力而非国际法来平息领土争议。
斯威夫特敦促中国等相关国家寻求通过仲裁解决海上纷争。
“我担心在经历了几十年的和平与繁荣之后，我们可能要看到‘强权即公理’在这个地区重现的迹象，”斯威夫特周一在夏威夷发表演讲时说道。路透看到了演讲稿的一个副本。
“有领土诉求和没有领土诉求的国家都在将更多的国家财富投入海军发展，超出纯粹自我防御所需的水平。”
当被问及对斯威夫特的言论有何评论时，中国外交部发言人洪磊称，“一些国家刻意渲染地区紧张局势，目的是制造混乱，以便插手南海事务，对此中方坚决反对。”(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选