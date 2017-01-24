特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿

路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。

这是白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)在特朗普上周五就职仅几天后的新闻简布会上的言论，暗示美国政府要放弃多年来面对中国在亚洲的强硬领土要求所采取的谨慎处理方式。

“美国一定要保护自己在亚洲的利益，”斯派塞此言所回答的问题是，特朗普是否同意他的国务卿提名人蒂勒森(Rex Tillerson)在1月11日发表的言论。蒂勒森当时表示，不应允许中国登上其在南海有争议区域修建的岛屿。

“问题在于，那些岛屿是否确实在国际水域，并不属于中国，那么好，我们要保护国际性的区域不被一国占据，”他说。

蒂勒森在参议院提名确认听证会上发表上述讲话后，中国官方媒体称，美国要想禁止中国登上南海岛屿，除非“发动战争”。中方已在这些岛屿上修建了军用飞机跑道并配属了武器系统。(完)