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路透中文国际短讯 | 2016年 6月 3日 星期五 14:51 BJT

美高官称在韩部署“萨德”计划正在推进

美国国防部长卡特在前往香格里拉对话会的途中对记者称，朝鲜近期的导弹试射活动表明需改善导弹防御，尽管朝鲜的导弹试射以失败告终。卡特称，他周六与韩国国防部长会面时，将谈到在韩国部署“萨德”反导系统事宜。但他补充说：“在这个问题上我们不需要讨论太多，因为计划正向前推进。”路透

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