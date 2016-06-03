美高官称在韩部署“萨德”计划正在推进

美国国防部长卡特在前往香格里拉对话会的途中对记者称，朝鲜近期的导弹试射活动表明需改善导弹防御，尽管朝鲜的导弹试射以失败告终。卡特称，他周六与韩国国防部长会面时，将谈到在韩国部署“萨德”反导系统事宜。但他补充说：“在这个问题上我们不需要讨论太多，因为计划正向前推进。”路透