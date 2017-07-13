美方通知韩国要其为修订双边自贸协定谈判做准备

路透华盛顿7月12日 - 美国周三通知韩国，美方准备开始与韩国协商修改实施已有五年的美韩自由贸易协定，美国要求在下月举行会议展开谈判。

就在数月之前，特朗普总统曾说对于“可恶”的贸易协议，他将重新进行谈判或者予以终止。

美国贸易代表莱特希泽依据特朗普的指示称，美韩贸易协议(KORUS)联合委员会下月将在华盛顿开会。确切日期尚未确定。

“自从KORUS生效以来，我们与韩国的商品贸易逆差已从13.2万亿美元增加一倍至27.6万亿美元，而美国商品出口实际上是下降的，”莱特希泽在声明中称。

“这和之前政府为了说服美国人民并呼吁批准协议时的情况已截然不同。我们可以、而且也必须做得更好，”他说。

韩国一贸易官员周四对路透说，提议中的联合委员会会议可在首尔或者华盛顿举行，但这不一定意味着韩方将重新谈判协议。

“我们将会面并讨论共同的利益和顾虑事项。韩国的立场是，我们还没有同意重新谈判协议。”韩国产业通商资源部官员Yeo Han-koo说。

他说韩方相信该协议是互惠互利的，两国必须先确定美国对韩国的贸易逆差是否是该项自贸协议所造成的，抑或是其他经济基本面问题所导致的。(完)