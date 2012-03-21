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国际财经 | 2012年 3月 21日 星期三 11:24 BJT

美韩近期将讨论减少进口伊朗原油

路透首尔3月21日电---韩国知识经济部消息人士周三表示,韩国和美国"近期"将举行新一轮官方会谈,讨论降低进口伊朗原油问题.

"我们与美方有过一轮官方会议,当时有谈到伊朗石油进口可能的降幅,我们不久後将持续讨论,"消息人士表示.该人士因未授权对媒体发表看法而要求不具名.

该官员不愿对何时举行会谈及可能的降幅置评.(完)

--编译 戴素萍;审校 王丽鑫

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