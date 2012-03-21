美韩近期将讨论减少进口伊朗原油

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透首尔3月21日电---韩国知识经济部消息人士周三表示,韩国和美国"近期"将举行新一轮官方会谈,讨论降低进口伊朗原油问题.
"我们与美方有过一轮官方会议,当时有谈到伊朗石油进口可能的降幅,我们不久後将持续讨论,"消息人士表示.该人士因未授权对媒体发表看法而要求不具名.
该官员不愿对何时举行会谈及可能的降幅置评.(完)
--编译 戴素萍;审校 王丽鑫
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路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
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STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。