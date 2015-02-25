美韩联合军演即将启动 朝鲜半岛局势紧张

美国和韩国将于3月2日起举行为期八周的联合军演，美韩年度联合军演通常都会引发朝鲜方面的指责和军事威胁。美韩此次联合军演分为两部分，“关键决断”将举行到3月13日，“鹞鹰”则进行到4月24日。“关键决断”是以电脑模拟进行的指挥演习，“鹞鹰”则是动用实际兵力和装备的野战训练演习。路透