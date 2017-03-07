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时事要闻 | 2017年 3月 7日 星期二 10:15 BJT

美国军方称开始在韩国部署萨德反导弹系统

路透首尔3月7日 - 美国太平洋司令部周二发布声明称，美方已经开始在韩国部署末段高空区域防御系统(萨德)。

声明称，萨德系统将用于对抗朝鲜的核导弹和弹道导弹试验。

“朝鲜的持续挑衅，包括昨天发射多枚导弹的行为，只会证明我们去年做出的在韩国部署萨德系统的决定是谨慎的，”美军太平洋司令部司令Harry Harris上将表示。(完)

(编译 王颖；审校 李婷仪)

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