美韩无视朝鲜反对 将举行联合军演

路透首尔2月10日 -美韩联合司令部周一称，美国和韩国将于2月24日至4月18日举行年度联合军事演习，并称已将演习计划通知朝鲜。

声明中称，联合国军司令部已告知朝鲜人民军此次美韩演习的日期及其非挑衅性质，两项演习代号为“关键决心”（Key Resolve）和“秃鹫”（Foal Eagle）。

朝鲜呼吁美韩取消联合演习，称其演习是战争的序曲，并警告称若举行演习，可能影响朝韩离散家属团聚计划。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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