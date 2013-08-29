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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 18:08 BJT

全球贸易：美国对韩国洗衣机课征惩罚性关税，韩国向WTO提起告诉

路透日内瓦8月29日 - 世界贸易组织(WTO)周四说，韩国已向WTO提出要求解决美国对韩国洗衣机课征惩罚性进口关税的争端。

韩国投诉的主要焦点放在美国衡量进口商品的“倾销”，即其评估不公平低价出售产品的方式。此前也曾有其他美国贸易伙伴有类似的投诉，美国已经同意改变计算方法。(完) (编译 梁睿雪; 审校 李婷仪)
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