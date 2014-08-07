民间出口商卖出11.3万吨大豆 买方不明--USDA

专访：世界银行总裁金墉称特朗普乐见该行向民间募集资金
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。
路透华盛顿8月7日 - 美国农业部周四表示，民间出口商申报出售11.3万吨美国大豆，9月1日展开的2014/15销售年度交运，买方不明。
出口地不明的交易往往会假设中国是买方，中国占全球大豆进口比重约三分之二。
根据法令，若出口商单日出口某种商品数量超过10万吨以上、或超过2万吨的豆油至同一地点，则必须即刻回报。数量较小的出口则是每周申报。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透华盛顿4月20日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，他认为美国总统特朗普近期表示“美元太强”并没有什么问题，因为美国财长努钦后来澄清说，特朗普无意口头打压美元。
路透新加坡4月21日 - 亚洲股市周五上涨，受对美国企业业绩强劲和税改的押注提振；欧元从三周高点回落，因在巴黎发生枪击案后，对法国周日总统大选首轮投票的担忧重燃。