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国际财经 | 2014年 8月 8日 星期五 07:25 BJT

民间出口商卖出11.3万吨大豆 买方不明--USDA

路透华盛顿8月7日 - 美国农业部周四表示，民间出口商申报出售11.3万吨美国大豆，9月1日展开的2014/15销售年度交运，买方不明。

出口地不明的交易往往会假设中国是买方，中国占全球大豆进口比重约三分之二。

根据法令，若出口商单日出口某种商品数量超过10万吨以上、或超过2万吨的豆油至同一地点，则必须即刻回报。数量较小的出口则是每周申报。(完)

(编译 张明钧; 审校　戴素萍)

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