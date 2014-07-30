《Maguire专栏》没有最高只有更高：美国豆粕出口或超预估的纪录高位

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire;编译 许娜/张若琪

路透芝加哥7月29日 - 美国农业部已经预计今年美国豆粕出口量将达创纪录的1,070万吨，但如果国内饲料用户把目光从昂贵的豆粕转向较为便宜的玉米干酒糟(DDG)，为豆粕出口腾出更多空间，那么实际的出口数字甚至可能远超这个已经很高的预期。

在出口兴趣削弱，及国内生产强劲的双重夹击下，DDG价格跌至四年低位，而与此同时，豆粕价格却仍受国内供应持续吃紧的稳固支撑。

受此影响，多个主要市场的豆粕与DDG价差不断扩大，预计将促使饲养场采购经理普遍转为采购DDG，从而可能为更多豆粕出口海外腾出空间。

在南美航运旺季期间，美国豆粕出口商未来几月将面临其他供应商的激烈竞争，不过他们应该仍能从创纪录高位的全球进口需求中分得一杯羹，出口量更可能在2014/15作物年结束时超过1,100万吨。

**出口和销售热络**

由于中国等主要消费国的需求依然旺盛，加之全球最大的豆粕出口国--阿根廷的经济忧虑和沉重债务负担给本国贸易带来冲击，从而削弱了阿根廷的出口竞争力，美国豆粕2013/14年度已经表现不俗，出口和销售速度均达纪录高位。

但令人印象最深的还是，下一市场年度的预售空前火爆，表现与当前年度一样强劲。几个月前，预售便已达纪录高位，甚至可能在距离此作物年度开始还很早的时候就超过300万吨。

欲浏览美国豆粕当前年度和下一年度出口销售图表，请点击：link.reuters.com/nym52w

欲浏览美国豆粕出口预期图表，请点击：link.reuters.com/pym52w

未来几月销量可能会增加，因海外买家准备将2015年出货锁定在较近月期货价格低逾50美元/短吨的价格上。

不过，如果国内消费者放慢从现货市场采购的速度，转而选择以更多DDG作为动物饲料，那么美国出口商可能也完全能够在近期和中期内提高旧作销量。

**DDG报价低得令人难以抗拒**

美国DDG价格近来跌到2010年以来最低水准。日前中国进口检验检疫机构对美国DDG设下新限制，要求自美国进口DDG时需持不含未经核准转基因成份的证明，这打压了对美国供应的需求。DDG是玉米乙醇生产过程中的副产物，而美国几乎所有玉米都是转基因作物，因此美国所有DDG也都含转基因成份。

来自全球最主要DDG进口国的需求关闭，对DDG卖家是个重大打击，但对并不排斥转基因作物的美国国内饲料采购者却是利多。

的确，美国多数牛猪禽生产商，近几年来积极在动物饮食中纳入更多DDG，以分散饲料采购来源，且尽可能提高动物增重率。

美国国内DDG价格自年初以来下跌近40%，同期，玉米价格跌约15%，豆粕价格跌约9-10%；因此有迹象显示饲料买家利用有利的价格环境，近来增加了DDG采购的比例。

美国DDB和豆粕价格走势图表：

link.reuters.com/qym52w

多数规模较大饲养场早已完成短期饲料需求的采买，因此主要的采购将是为了满足2015年的需求。

但许多买家仍有能力调整较近期的饲料使用，因此料将善用价格优势，加重近期DDG的比重，并相应减少豆粕等定价较高的替代品。这样即可在美国当地释出更多豆粕供应，反应快的出口商或许能赶在其他供应商前头，找到可接受较高定价豆粕的买家。(完)

(译文审校 高琦/蔡美珍)

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