美国大豆价格接近一周高点 玉米连续第二日上涨

路透新加坡8月9日 - 美国大豆价格周五几无变化，守在前日的一周高点附近，而玉米价格连续第二日微升，因终端客户在下跌后逢低买入推升了价格。

小麦价格持平，此前连跌两日，因对美国供应的小麦需求放缓打压市场。

今年，美国种植区有利作物的天气压低了美国玉米和大豆价格。周二，12月新作玉米价格下滑至近三年来低点，而11月大豆价格在周三跌至14个月低点。

即期月份小麦在接近去年6月以来最低水准交投，因美国供应商面对来自黑海和澳洲供应商的激烈竞争。

调查人员周三在年度作物巡查最后一天的报告显示，爱荷华州中东部的玉米和大豆田状况良好，单产可望高于均值，但种植较迟可能使得收成延后几天。

美国农业部下周一将公布8月供需报告，路透调查显示，分析师预计美国玉米产量为创记录的139.8亿蒲式耳，略高于农业部7月预估的139.5亿蒲式耳。

美国大豆产量料达创纪录的33.38亿蒲式耳，但低于农业部7月时预估的34.2亿蒲式耳。

农业部周四称，上周出口销售美国旧作大豆总计79,400吨，介于预估区间0-100,000吨之内。出口销售新作大豆总计1,017,600吨，高于预估的700,000-1,000,000吨。

中国大豆进口量继6月创下693万吨的月度纪录高位后，7月再次创出新高，反映出进口南美大豆集中到港的速度不断加快，前期国内大豆和豆粕供应紧张的状况料持续缓解。海关数据显示，7月进口大豆720万吨,较上月上升3.9%。(完)

(编译 张若琪 审校 杜明霞)

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