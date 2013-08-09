美国大豆价格接近一周高点 玉米连续第二日上涨

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透新加坡8月9日 - 美国大豆价格周五几无变化，守在前日的一周高点附近，而玉米价格连续第二日微升，因终端客户在下跌后逢低买入推升了价格。
小麦价格持平，此前连跌两日，因对美国供应的小麦需求放缓打压市场。
今年，美国种植区有利作物的天气压低了美国玉米和大豆价格。周二，12月新作玉米价格下滑至近三年来低点，而11月大豆价格在周三跌至14个月低点。
即期月份小麦在接近去年6月以来最低水准交投，因美国供应商面对来自黑海和澳洲供应商的激烈竞争。
调查人员周三在年度作物巡查最后一天的报告显示，爱荷华州中东部的玉米和大豆田状况良好，单产可望高于均值，但种植较迟可能使得收成延后几天。
美国农业部下周一将公布8月供需报告，路透调查显示，分析师预计美国玉米产量为创记录的139.8亿蒲式耳，略高于农业部7月预估的139.5亿蒲式耳。
美国大豆产量料达创纪录的33.38亿蒲式耳，但低于农业部7月时预估的34.2亿蒲式耳。
农业部周四称，上周出口销售美国旧作大豆总计79,400吨，介于预估区间0-100,000吨之内。出口销售新作大豆总计1,017,600吨，高于预估的700,000-1,000,000吨。
中国大豆进口量继6月创下693万吨的月度纪录高位后，7月再次创出新高，反映出进口南美大豆集中到港的速度不断加快，前期国内大豆和豆粕供应紧张的状况料持续缓解。海关数据显示，7月进口大豆720万吨,较上月上升3.9%。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。